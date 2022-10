La Vastese ritrova l'Aragona (ma sempre a porte chiuse)

Ritrova lo Stadio Aragona, per la prima volta in questa stagione, la Vastese. La squadra di mister Giuseppe Ferazzoli giocherà tra le mura amiche (domenica 16 ottobre fischio d’inizio ritardato di mezzora rispetto al solito, fissato alle ore 15,30), dopo le prime due casalinghe disputate ad Agnone, la sfida con il Fano, ma sempre a porte chiuse.

La società proporrà la diretta streaming della partita, sulla pagina Facebook di riferimento.

Gara valida per la 7^ di andata in Serie D girone F quella coi marchigiani guidati da Andrea Mosconi, coi biancorossi che andranno a caccia del secondo successo stagionale e soprattutto di una prestazione di livello per irrobustire la propria posizione in classifica. Al momento sono 7 i punti (frutto di una vittoria, di quattro pareggi ed una sconfitta), contro gli 11 di una compagine che, fin qui, si è espressa su discreti valori e che occupa il terzo gradino della graduatoria, al pari di Pineto e Porto d’Ascoli, ad un punto dal Vastogirardi secondo e a 2 dall’Avezzano capolista. Vastese che è reduce da tre risultati utili di fila (la vittoria con il Roma City ed i pareggi in campo esterno ottenuti ad Avezzano e Termoli) e desiderosa di conquistare 3 punti che darebbero nuova linfa e slancio a tutto il gruppo.

Capitolo formazione: Ferazzoli ha tutti i suoi elementi a disposizione e dovrebbe riproporre Ricciardo, dall’inizio, al fianco di Di Nardo in attacco. Per il resto la formazione titolare non dovrebbe discostarsi di molto da quella proposta al Cannarsa di Termoli domenica scorsa con il probabile ritorno dal 1° minuto di Altobelli in difesa.

L’undici previsto: Del Giudice tra i pali, difesa con Altobelli, Orchi e Montebugnoli, Busetto e Gomes sulle corsie esterne, Greselin, Favo e Sansone in mezzo al campo e, come detto, il duo Di Nardo-Ricciardo nel tandem offensivo.