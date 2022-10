Due su due per la Vasto Basket: i biancorossi vincono a Chieti

Due su due per la Generazione Vincente Vasto Basket: è cominciata con il passo giusto la nuova stagione sportiva per il club biancorosso in C Gold. Dopo l’esordio ok di domenica scorsa al PalaBCC contro il Roseto 20.20 concede il ‘bis‘ la squadra di coach Alessandro Tumidei che s’impone in esterna, a Chieti contro la Teate.

Sul parquet del Palatricalle ‘Sandro Leombroni’, al cospetto del quintetto guidato dall’ex Claudio Capone e con nel roster un altro ex, Giorgio Peluso, i vastesi s’impongono con il punteggio di 80-52 al termine di un match condotto avanti praticamente dai primi minuti di gioco (19-24, 33-41 e 41-53 i parziali delle tre frazioni precedenti l’ultima).

Un successo importante e che dà nuovo slancio e fiducia a tutto il gruppo.

Domenica prossima, per la terza giornata del torneo, si torna al PalaBCC per affrontare il Nuovo Basket Aquilano.