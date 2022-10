Vastese, all'Aragona la prossima partita con il Fano (sempre a porte chiuse)

Sarà lo Stadio Aragona ad ospitare la prossima sfida di campionato della Vastese, in programma domenica 16 ottobre, con il Fano, valida per la 7^ giornata di andata in Serie D girone F.

Niente Civitelle di Agnone, stavolta, per via dell’indisponibilità del club marchigiano ad affrontare la gara fuori dall’Abruzzo e, dunque, dopo aver valutato altre ipotesi (poche, per la verità – considerando diverse oggettive difficoltà – e tra queste anche quella di Casalbordino), la scelta è ricaduta sul campo amico, ma sempre a porte chiuse per il pubblico considerando l’ordinanza vigente dallo scorso mese di novembre 2021 (sono trascorsi ormai ben 11 mesi…) che dispone l’impossibilità per tifosi e sportivi di assiepare gli spalti dell’impianto sportivo di via San Michele, ancora in attesa degli interventi di sistemazione promessi per ottenere il via libera per la riapertura.

Quella contro il Fano sarà la terza partita casalinga stagionale per i biancorossi di mister Ferazzoli, dopo le prime due affrontate ad Agnone contro il Trastevere (4-4) ed il Roma City (vittoria con il punteggio di 5-2).

da vasport.it