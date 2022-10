"E' solo un arrivederci. Ciao Alfo": i tifosi biancorossi ricordano Alfonso Calvitti

Atmosfera ‘calda’ allo Stadio Cannarsa per la sfida Termoli-Vastese, valida per la sesta giornata di andata in Serie D girone F, terminata in parità, sul punteggio di 1-1.

In numero di 100 i tifosi e sostenitori biancorossi per i quali è stato possibile seguire la squadra in trasferta, in terra molisana, su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. Bella la coreografia realizzata dai supporter in occasione dell’ingresso delle due squadre sul rettangolo verde.

Ricordata la figura di Alfonso Calvitti, dirigente sportivo e uomo di calcio che ha dato tanto ai colori biancorossi. “E’ solo un arrivederci, ciao Alfo“, la scritta mostrata. Vastese con il lutto al braccio e prima dell’inizio della sfida osservato un minuto di raccoglimento in memoria.

I funerali di Alfonso Calvitti saranno celebrati lunedì 10 ottobre, alle ore 11, nella Chiesa di Santa Maria del Sabato Santo.