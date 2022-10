Ternoli-Vastese 1-1, Ricciardo riacciuffa i molisani

La ‘solita’ Vastese: va sotto, reagisce e riesce comunque a condurre in porto un risultato positivo, come già accaduto in altre circostanze in questo campionato: finisce 1-1 la sfida giocata a Termoli ed è il quarto pari in sei partite per la compagine del presidente Bolami (oggi compie gli anni, auguri ndr.) che sale a quota 7 punti in classifica.

La partita. Mister Ferazzoli conferma buona parte degli undici inizialmente proposti ad Avezzano, lancia dal 1° minuto l’ultimo arrivato Gomes e lascia in avanti, di ruolo, il solo Di Nardo con Busetto a sostegno e Calì e Ricciardo che si accomodano in panchina. Dall’altra parte l’allenatore termolese Esposito punta sul talentuoso Defendi per “fare male” agli avversari.

Nutrita la cornice di pubblico allo Stadio Cannarsa, sistemati nella tribuna opposta a quella centrale dell’impianto sportivo molisano i 100 tifosi vastesi, numero massimo di ingressi disposto dalle autorità di pubblica sicurezza.

Biancorossi con il lutto al braccio per la prematura scomparsa di Alfonso Calvitti, dirigente ed uomo di sport che ha dato tanto al calcio vastese, venuto a mancare improvvisamente ieri all’età di 55 anni. I tifosi lo ricordano con la scritta: “E’ solo un arrivederci. Ciao Alfo“.

L’inizio del match è complicato per gli ospiti: giallorossi subito propositivi e aggressivi e, dopo un tiro di Defendi smanacciato da Del Giudice al 2′, alla prima vera occasione passano i padroni di casa: micidiale ripartenza in velocità e tecnica di Carnevale, intervento del difensore avversario eluso con una bella giocata e destro di potenza e precisione all’angolino che gonfia la rete per l’1-0. Reagisce la Vastese: al 21′ ci prova Maiorano, dalla distanza: conclusione alta. Al 24′ sinistro a giro, da posizione defilata, di Busetto ma mira imprecisa. Al 32′ gol annullato per fuorigioco a Di Nardo, che era stato abile, di testa, a infilare il pallone in porta su cross da sinistra. Cresce la squadra di Ferazzoli e ancora Di Nardo, al 37′, va vicinissimo al pari, è prodigioso, di piede, l’intervento di Merelli che evita l’1-1.

All’intervallo il punteggio è 1-0 per il Termoli.

Ripresa: doppio cambio per Ferazzoli che mette dentro Ricciardo e Calì in sostituzione di Mazzotti e Maiorano a ridisegna, a trazione anteriore, la disposizione dei suoi ragazzi con Di Nardo ora sostenuto dai due subentrati e da Busetto. E proprio Calì si rende pericoloso in apertura, al 2′: tiro fuori da buona posizione. Al 5′ Di Nardo, in girata, sfiora la traversa dal limite. La pressione vastese è pressoché costante, il Termoli si difende e agisce di rimessa. E al 9′ arriva il gol dell’1-1: angolo di Busetto, palla nell’area piccola respinta malamente da Merelli e lesto Ricciardo a non sfarsi sfuggire la ghiotta opportunità di segnare e andare a far festa coi suoi tifosi. La Vastese, sulle ali dell’entusiasmo, continua ad attaccare ma presta il fianco alle ripartenze locali e al 19′, a centro area, dopo un’azione sviluppatasi sulla corsia di sinistra, spara alto Cavaiola da posizione favorevole. Al 29′ Vastese ancora avanti e Caiazza, provvidenzialmente quasi sulla linea di porta, salva di testa un pallone indirizzato in porta da Busetto. Al 38′ ancora biancorossi insidiosi in area molisana, Ricciardo, in percussione, non trova il pertugio giusto per spedire il pallone in porta, respinto dal ‘muro’ avversario.

Termoli-Vastese

Reti: 11′ Carnevale, 9′ st Ricciardo

Termoli: Merelli, Carrozzino (14′ st Ciofi), Sicignano, Di Stefano, Filogamo (16′ st Gibilterra), Carnevale, Cavaiola, Defendi (22′ st Baldè), Caiazza, Ferrante (26′ Conte), Smajlaj. A disp. Mora, Visconti, Hutsol, D’Errico, Nunziata. All. Esposito

Vastese: Del Giudice, Mazzotti (1′ st Ricciardo), Gomes, Favo, Montebugnoli, Orchi (32′ st Altobelli), Busetto (43′ st Bracaglia), Maiorano (1′ st Calì), Di Nardo, Greselin, Sansone. A disp. Pitarresi, Romano, Minchillo, Valerio, Menna. All. Ferazzoli

Arbitro: Bonci di Pesaro (Dervishi e Allevi di San Benedetto del Tronto)

Note: ammoniti Busetto, Mazzotti, Orchi

da vasport.it