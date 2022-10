Di corsa per passione: 40 anni di Podistica Vasto

“Era un sabato quel 9 ottobre 1982 quando un gruppo di appassionati di corsa (l’inglesismo running era ancora di là da venire) fondò la Podistica Vasto.

40 anni giusti giusti durante i quali tanti hanno indossato la canotta biancorossa portando il nome di Vasto in giro per il mondo, dalle gare di paese alla mitica maratona di New York. E tanti sono i nomi di chi ha contribuito a dare lustro e portare avanti questa associazione che è impossibile elencarli tutti, ma ad ognuno va il grande plauso per aver permesso di tagliare questo importante traguardo!

Una gara iniziata in quel giorno d’autunno del 1982 e che ancora continua, alimentata dalla passione e dalla voglia di ottenere sempre maggiori risultati”.

Così, in una nota, la Podistica Vasto, sodalizio maggiormente rappresentativo dei tanti appassionati di corsa in città, celebra il significativo traguardo dei 40 anni dalla fondazione.

Video celebrativo (clicca qui)