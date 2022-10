Domenica la sfida Termoli-Vastese: 100 biglietti per i tifosi biancorossi

Un numero massimo di 100 tifosi biancorossi potrà essere presente domenica 9 ottobre allo Stadio Cannarsa per la sfida Termoli-Vastese, valida per la 6^ giornata di andata nel Campionato di Serie D girone F.

Il provvedimento è delle autorità di pubblica sicurezza di Campobasso.

La Vastese Calcio rende noto che i biglietti, nominativi e da ottenere con la presentazione di un documento di identità in corso di validità, saranno acquistabili in sede, nella Sala Stampa dello Stadio Aragona, nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 ottobre, al mattino dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19, al costo di 10 euro. A Termoli botteghino ‘off limits’ per i sostenitori ospiti e vendita vietata, pertanto dai due club l’invito agli sportivi vastesi è di non mettersi in viaggio per la località molisana se sprovvisti di biglietti.

I tifosi sono invitati, percorrendo la Statale 16 e poi il lungomare, a ritrovarsi nell’area dell’Hotel Mistral di Termoli entro le ore 14,30 per essere indirizzati verso l’impianto sportivo cittadino.