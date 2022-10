Mondiali di surfcasting, appuntamento sulla spiaggia di Vasto Marina

“L’iniziativa, che coinvolge diversi comuni della Costa dei Trabocchi , oggi a Vasto consentirà a tutti gli atleti, i dirigenti e i giudici di gara - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - di conoscere e apprezzare le bellezze della nostra città e l’ospitalità della nostra comunità. La spiaggia di Vasto Marina sarà ancora una volta la cornice di un grande evento sportivo divenendo una delle forme di promozione più efficaci per il territorio, esaltando le caratteristiche geografiche e quelle turistiche”.

“Vasto ancora una volta protagonista di un’iniziativa sportiva di grande risalto a livello mondiale. Un evento che coinvolge - ha concluso l’assessore allo Sport, Carlo Della Penna - tantissimi appassionati della pesca sportiva. Disciplina che pone lo sportivo in condizioni di parità con la sua preda. L’obiettivo non è quello di catturare pesce per nutrirsene, ma si cerca la sfida nella cattura stessa e si procede poi a liberarlo favorendo la sopravvivenza del pesce catturato”.