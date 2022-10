Andrea Gileno, appassionato sportivo vastese, e Marco Saligari, ex ciclista ora commentatore sportivo in tv, protagonisti di un breve programma registrato questa estate, nella riserva di Punta Aderci e nei luoghi più belli e suggestivi di Vasto, per parlare di ciclismo.

Questi gli appuntamenti per seguire il programma televisivo:

Mercoledì 5 ottobre alle ore 15:30 su Sky Sport Uno

Domenica 9 ottobre alle ore 9 su Cielo (in chiaro)

Domenica 9 ottobre alle ore 10:30 su Sky Sport Uno