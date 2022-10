Donato Anzivino il protagonista dell'"Amarcord" della LND Abruzzo

E' Donato Anzivino il protagonista dello spazio “Amarcord” sul sito di riferimento della LND - Lega Nazionale Dilettanti - Abruzzo, in un approfondimento a firma di Stefano De Cristofaro.

Attualmente Anzivino guida il gruppo Allievi della Virtus Vasto, collaborando attivamente con il sodalizio vastese di calcio giovanile.

Donato Anzivino - si legge nella parte iniziale dell'articolo - da calciatore ha militato per ben sette stagioni in serie A ed altrettante in B, tra Ascoli e Campobasso, oltre a svariati campionati di serie C. Eppure, tra i suoi ricordi più belli ce n'è uno che non riguarda i tanti duelli ingaggiati, sulla fascia, contro i campioni (italiani e stranieri) dell'epoca, ma un torneo di gran lunga inferiore: quello regionale dell'Eccellenza abruzzese.