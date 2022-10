Amatori, nuova stagione ai nastri di partenza

Ai nastri di partenza una nuova stagione calcistica per il Campionato Amatori della Delegazione di Lanciano Figc: in totale sono 41 le squadre partecipanti, suddivise in 3 gironi (quello A con 13 iscritte, il B ed il C con 14), con gare al via dal prossimo 8 ottobre.

Nel passato torneo trionfò la compagine vastese de Il Golfo Calcio che conquistò il titolo territoriale e poi s’impose anche nella finale regionale (nella foto una delle premiazioni della squadra vastese).

Un ‘esercito’ di appassionati è pronto a rimettersi in competizione, nei vari campi del territorio.

Sono stati pubblicati i calendari dei 3 raggruppamenti: prima giornata, come già segnalato, l’8 ottobre, conclusione prevista con il turno conclusivo il 1° aprile 2023.

Ecco la composizione dei gironi zonali.

Girone A: Ac Lancianese, Amatori Calcioclub, Amatori Calcio S. Liberata, Amatori Crecchio 88, Polisportiva Vacri, Stillottica Rapino, Real Villa Scorciosa, San Vito 83, Union Fossacesia Calcio, Videoton, Virtus Castel Frentano, Virtus Frentana, Virtus Rocca San Giovanni

Girone B: Amatori 2013, Amatori 88, Amatori Torino di Sangro, Atletico Paglieta, Amatori Pollutri, Atletico Roccascalegna, Biancazzurri Casalanguida, Draghi San Luca, Perano Calcio, Real Casale, Ristorante Da Moretti, Sporting Altino, Tornareccio, Val di Sangro

Girone C: All Becks, Amatori Montalfano, Aragonese Vasto, Bar Giglio Vasto, Calcio Montenero Amatori, Cliternina Amatori, Fc Termoli 42 15, Il Golfo Calcio Vasto, Sporting San Salvo, Sr Calcio, Termoli, Tre Family Soccer Vasto, Trigno Celenza, Vasto Sud