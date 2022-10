Medaglia di bronzo per Paulo Turkovskyi, atleta del Centro Ginnico Vastola

Bella soddisfazione per Paulo Turkovskyi, atleta di nazionalità ucraina del Centro Ginnico Vastola, alla sua prima gara di judo in Italia.

Ha conquistato una splendida medaglia di bronzo al Campionato Nazionale AICS svoltosi al Palazzo dello Sport – Playhall di Riccione in questo fine settimana, nella categoria Cadetti, nelle prove riservate alle cinture verdi/nere kg 81. Dopo tre prestigiosi incontri vinti tutti per ippon – ko tecnico, ha dovuto cedere in finale.

Nella stessa competizione, sottolinea il responsabile del Centro sportivo vastese Aniello Vastola, nella categoria Cadetti cinture verdi nere kg 73, si è classificato settimo Emanuele Autunno, dopo la disputa di 4 incontri, dei quali 2 vinti e 2 persi.

Nella foto in evidenza Paolo Turkosvskyi assieme al maestro Vastola