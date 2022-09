Europei Under 20, lâ€™Italia Ã¨ in semifinale

Altro netto successo della Nazionale Under 20 che si è imposta per 3-0 (25-18, 26-24, 25-14) sulla Polonia e ha chiuso al primo posto la Pool I ai Campionati Europei di categoria in corso al PalaRoma di Montesilvano ed al PalaBCC di Vasto in Abruzzo.

Carattere, grinta e ottimo gioco hanno caratterizzato la prova dei ragazzi di coach Matteo Battocchio nel quinto impegno della rassegna continentale.

Presente alla partita Luciano Cecchi, vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo.

Miglior realizzatore di serata l’azzurrino Riccardo Iervolino con 13 punti (1 muro, 55% in attacco), in doppia cifra anche Cosimo Balestra (10 punti, 2 muri, 57% in attacco) e Luca Porro (10 punti, 4 ace, 1 muro, 26 % in attacco).

Gli azzurrini torneranno in campo sabato, sempre nel Palazzetto di Montesilvano, per disputare la semifinale con la Bulgaria, che ha chiuso al secondo posto la Pool II. Nell’altra semifinale si affronteranno il Belgio, che ha concluso al Pool II al primo posto, e la Polonia, seconda della Pool I.

Fonte e foto federvolley.it