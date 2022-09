“Memorial Chicco Zorzi”, #capitano4ever: in campo la Vasto Basket

Sabato 24 settembre, in occasione dell’evento borGo!Sport, promosso dal Comune di Campli e dal CSI Teramo, si svolgerà la seconda edizione del torneo di basket intitolato alla memoria di Chicco Zorzi.

Il triangolare, organizzato dalla Campli Basket Academy ASD, con il supporto della FIP Abruzzo e di Max Del Conte, amico fraterno dell’indimenticato Chicco, avrà luogo presso il PalaBorgognoni di Campli e vedrà protagoniste tre squadre abruzzesi impegnate nel prossimo campionato di C Gold: la Teate Basket Chieti, la Vasto Basket ed il Roseto Basket 20.20.

Il presidente della CBA, Lorenzo Meloni, esprime soddisfazione per essere riusciti a dare continuità a una bella iniziativa: “Il ricordo di Chicco resterà per sempre nel cuore dei camplesi; è per noi un dovere e un piacere impegnarci affinché continui ad essere viva la sua memoria”.

Le mini gare, da due tempi di 12 minuti ciascuna, sono fissate alle ore 19:30, alle 21:00 ed alle 22:30 alla fine delle quali verrà decretata la squadra vincitrice con il criterio della classifica a punti e, in caso di parità, della differenza canestri.