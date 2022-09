Triathlon Vasto, positivo il debutto all'Ironman 70.3 di Cervia

Ottimo debutto per la neonata Triathlon Vasto all’Ironman 70.3 di Cervia con gli atleti Valerio Saglioccolo, Davide e Maicol Petta.

Il presidente, Fabio Di Cintio, si dice soddisfatto dei risultati ottenuti dai portacolori del sodalizio sportivo vastese: “Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a portare 3 ragazzi in gamba a rappresentare il nostro territorio ad una gara internazionale così importante. Per due di loro, Davide e Maicol, prima esperienza assoluta per questo tipo di distanze. Il nostro obiettivo, è questo quello che ci auguriamo per il futuro, sarà la partecipazione alla gara regina Ironman intero e che questi risultati aiutino a far conoscere meglio questo sport e ci permettano di portare un numero sempre maggiore di atleti”.

Ricordiamo che l’Ironman 70.3 si divide in 1.9 chilometri a nuoto, 90 chilometri in bici e 21 chilometri di corsa.