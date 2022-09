Dopo la sosta di ieri, si torna in campo per gli Europei Under 20 maschili di volley di scena in questi giorni in Abruzzo, tra Vasto e Montesilvano.

Le gare in programma oggi, mercoledì 21 settembre

Al PalaBCC di Vasto:

ore 15.00 Repubblica Ceca – Bulgaria

ore 17.30 Grecia – Finlandia

ore 20.00 Portogallo – Belgio

Al PalaRoma di Montesilvano

Ore 15.00 Polonia – Slovenia

Ore 17.30 Francia –Slovacchia

Ore 20.00 Serbia – Italia

Foto Federazione Italiana Pallavolo