Vastese-Roma City si giocherà mercoledì 28 al Civitelle di Agnone

Si giocherà regolarmente nel giorno fissato dal Dipartimento Interregionale la sfida Vastese-Roma City, valida per la 4^ giornata di andata in Serie D girone F.

Il turno, come noto, è slittato a mercoledì 28 settembre, per via delle elezioni politiche di domenica 25. Si era creata l’opportunità di un anticipo a sabato 24, con ipotesi di partita a porte chiuse all’Aragona con diretta streaming, ma non c’è stata la possibilità di realizzarla.

La gara tra i biancorossi di mister Giuseppe Ferazzoli, reduci dalla sconfitta di ieri al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto contro il Porto d’Ascoli, e la compagine laziale andrà in scena sul rettangolo verde dello Stadio Civitelle di Agnone, stessa ‘location’ del primo impegno casalingo di Altobelli e compagni, l’11 settembre scorso con il Trastevere.