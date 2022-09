Campionato al via con una bella vittoria per la Bacigalupo Vasto Marina

Inizio di campionato con il piede pigiato sull’acceleratore per la Bacigalupo Vasto Marina. La squadra di mister Daniele Avantaggiato inizia la nuova stagione in Promozione conquistando una bella vittoria in trasferta, a Montemarcone di Atessa, contro la Val di Sangro.

Punteggio finale 3-1 per i ragazzi del presidente Iammarino che riescono a ribaltare l’iniziale svantaggio ed a condurre in porto un successo prezioso.

Nel primo tempo occasionissima sciupata da Tarquini al 18′ per la BVM, che non realizza un calcio di rigore. Episodio al quale fa seguito, appena due minuti più tardi, il vantaggio dei padroni di casa, a firma di Malvone, al 20′. Ma al 24′ restano in 10 i locali, per l’espulsione di Abbonizio. Nella ripresa è pressoché immediato il pari degli ospiti: al 4′ va a segno Larivera, subentrato ad inizio secondo tempo. Ed è ancora lui, Francesco Larivera, a portare in vantaggio il Vasto Marina con la rete della sua personale doppietta realizzata al 23′. Nel finale ancora a segno la BVM con Minichillo, ultimo arrivato in squadra.

Nella foto Francesco Larivera, autore di una doppietta