Europei Under 20, debutto vincente per l'Italia

In archivio la prima giornata di gare degli Europei Under 20 di pallavolo maschile ospitati in Abruzzo.

I risultati

Pool I – PalaRoma Montesilvano

Serbia – Francia 3-0( 27-25/25-22/25-23)

Polonia – Slovacchia 3-1 ( 25-21/21-25/25-14/25-8)

Slovenia – Italia 0-3 ( 25-27/18-25/16-25)

Pool II – PalaBCC Vasto

Portogallo – Grecia 2-3 ( 23-25/25-19/28-26/22-25/10-15)

Repubblica Ceca – Finlandia 3-1 ( 25-15/19-25/25-19/25-22)

Bulgaria – Belgio 0-3 ( 17-25/19-25/22-25)

Le gare di oggi (ingresso gratuito)

Pool I – Montesilvano

Ore 15.00 Serbia – Polonia

Ore 17.30 Slovacchia – Slovenia

Ore 20.00 Italia – Francia

Pool II – Vasto

Ore 15.00 Portogallo – Repubblica Ceca

Ore 17.30 Finlandia – Bulgaria

Ore 20.00 Grecia – Belgio

Debutto azzurri – Buon esordio della Nazionale Under 20 maschile ai Campionati Europei di categoria che hanno preso il via a Montesilvano e Vasto. Al Palazzetto dello Sport Corrado Roma di Montesilvano gli azzurrini guidati dal tecnico Matteo Battocchio si sono imposti 3-0 (25-27, 18-25, 16-25) sulla Slovenia.

Dopo un avvio faticoso nel primo set, gli azzurrini sono riusciti a trovare un buon ritmo e una buona continuità. Vinto ai vantaggi il primo parziale Boninfante e compagni hanno conquistato agevolmente la seconda e la terza frazione chiudendo con una vittoria la prima giornata della rassegna continentale. Tra le fila dell’Italia hanno chiuso il match in doppia cifra l’opposto Alessandro Alberto Bovolenta con 13 punti (1 ace, 1 muro, 39% in attacco) e lo schiacciatore Luca Porro con 12 punti (44% in attacco).

Prima del fischio di inizio del match è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione che ha colpito le Marche nelle scorse ore.

Questa sera la Nazionale Under 20 tornerà in campo alle 20, sempre al PalaRoma di Montesilvano, per sfidare la Francia (da fipav.it).