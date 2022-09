Mercoledì la presentazione della Vastese e parte la campagna abbonamenti

Incontro di presentazione ufficiale della Vastese 2022/2023 e apertura della campagna abbonamenti per il club biancorosso.

“Mercoledì 7 settembre, alle ore 19 all’Arena ‘Ennio Morricone’, incontro di presentazione del club biancorosso in questa fase iniziale della nuova stagione calcistica in Serie D – si legge in una nota -. Ci ritroveremo insieme per conoscere meglio il gruppo di mister Ferazzoli che domenica scorsa ha iniziato il suo campionato.

Saranno presenti i dirigenti, lo staff tecnico al completo, i giocatori, le varie componenti del settore giovanile, gli sponsor. Un vero e proprio ‘abbraccio a tinte biancorosse‘. L’invito a partecipare è aperto a: tifosi, sportivi, cittadinanza, scuole calcio della città e del territorio, società calcistiche della zona, rappresentanti istituzionali, sindaco Francesco Menna, assessore allo Sport Carlo Della Penna, Giunta comunale, consiglieri regionali e rappresentanti del territorio”.

E oggi pomeriggio, intanto, dalle 17 alle 18,30 presso la Sala Stampa dello Stadio Aragona, saranno possibili le prime sottoscrizioni di abbonamenti nell’ambito della relativa campagna presentata sabato mattina per quel che concerne il girone di andata (ricordiamo che le prime partite casalinghe, a cominciare da quella di domenica 11 settembre contro il Trastevere, i biancorossi le giocheranno al Civitelle di Agnone). Per informazioni in merito si può contattare, informa la società, il numero 349-4628855.