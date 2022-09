Europei Under 20 di pallavolo maschile, appuntamenti a Vasto e Montesilvano

Dal 17 al 25 settembre Vasto e Montesilvano ospiteranno i Campionati Europei Under 20 di volley. Intense e belle giornate di sport con la Nazionale italiana Under 20 maschile che proverà a vincere il titolo dopo aver conquistato, recentemente, la medaglia d’oro all’EYOF. All’evento sportivo prenderanno parte 12 squadre divise in 2 gironi.

La Pool I, ospitata al Palazzetto dello Sport Corrado Roma di Montesilvano, è composta da: Italia, Polonia, Serbia, Slovacchia, Francia e Slovenia.

Al PalaBCC di Vasto si giocherà la Pool II con Belgio, Repubblica Ceca, Portogallo, Bulgaria, Finlandia e Grecia.

Dopo la prima fase, accederanno alle semifinali incrociate le prime due squadre di ogni girone. Le semifinali e le finali si disputeranno al Palazzetto dello Sport Corrado Roma di Montesilvano.

Le formazioni che finiranno la fase a gironi al terzo e quarto posto, disputeranno partite per stabilire la classifica dal 5° all’8° posto al PalaBCC di Vasto.

IL CALENDARIO

Pool I – Italia, Polonia, Serbia, Slovacchia, Francia e Slovenia

Palazzetto dello Sport Corrado Roma – Montesilvano

1ª Giornata – 17 settembre 2022

Ore 15.00 Serbia – Francia

Ore 17.30 Polonia – Slovacchia

Ore 20.00 Slovenia – Italia

2ª Giornata – 18 settembre 2022

Ore 15.00 Serbia – Polonia

Ore 17.30 Slovacchia – Slovenia

Ore 20.00 Francia – Italia

3ª Giornata – 19 settembre 2022

Ore 15.00 Slovenia – Serbia

Ore 17.30 Polonia – Francia

Ore 20.00 Italia – Slovacchia

4ª Giornata – 20 settembre 2022

Ore 15.00 Polonia – Slovenia

Ore 17.30 Francia –Slovacchia

Ore 20.00 Serbia – Italia

5ª Giornata – 22 settembre 2022

Ore 15.00 Slovenia – Francia

Ore 17.30 Slovacchia – Serbia

Ore 20.00 Italia – Polonia

Pool II – Belgio, Repubblica Ceca, Portogallo, Bulgaria, Finlandia e Grecia

PalaBCC – Vasto

1ª Giornata – 17 settembre 2022

Ore 15.00 Portogallo – Grecia

Ore 17.30 Repubblica Ceca – Finlandia

Ore 20.00 Bulgaria – Belgio

2ª Giornata – 18 settembre 2022

Ore 15.00 Portogallo – Repubblica Ceca

Ore 17.30 Finlandia – Bulgaria

Ore 20.00 Grecia – Belgio

3ª Giornata – 19 settembre 2022

Ore 15.00 Bulgaria – Portogallo

Ore 17.30 Repubblica Ceca – Grecia

Ore 20.00 Belgio – Finlandia

4ª Giornata – 21 settembre 2022

Ore 15.00 Repubblica Ceca – Bulgaria

Ore 17.30 Grecia – Finlandia

Ore 20.00 Portogallo – Belgio

5ª Giornata – 22 settembre 2022

Ore 15.00 Bulgaria – Grecia

Ore 17.30 Finlandia – Portogallo

Ore 20.00 Belgio – Repubblica Ceca

Semifinali 5°-8° posto – 24 settembre 2022

PalaBCC – Vasto

Ore 17.30 – JMF31 – 3ª Pool I – 4ª Pool II

Ore 20.00 JMF32 – 3ª Pool II – 4ª Pool I

Finali 5°-8° posto – 25 settembre 2022

PalaBCC – Vasto

Ore 9.30 Perdente JMF31 – Perdente JMF32

Ore 12.30 Vincente JMF31 – Vincente JMF32

Semifinali 1°-4° posto – 24 settembre 2022

Palazzetto dello Sport Corrado Roma – Montesilvano

Ore 17.30 – JMF33 – 1ª Pool I – 2ª Pool II

Ore 20.00 – JMF34 – 1ª Pool II – 2ª Pool I

Finale 3°-4° posto – 25 settembre 2022

Palazzetto dello Sport Corrado Roma – Montesilvano

Ore 17.30 Perdente JMF33 – Perdente JMF34

Finale 1°-2° posto – 25 settembre 2022

Palazzetto dello Sport Corrado Roma – Montesilvano

Ore 20.00 vincente JMF33 – Vincente JMF34