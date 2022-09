Pari della Vastese a Tolentino, un punto nella prima di campionato

Un gol per tempo, vantaggio iniziale della Vastese, poi, nella ripresa, pari del Tolentino per l’1-1 finale. Inizia con la conquista di un punto in trasferta, allo Stadio della Vittoria della località marchigiana, il settimo campionato di fila in Serie D dei biancorossi del tandem societario Bolami-Scafetta. Pari tutto sommato giusto considerando quanto espresso in campo dalla due formazioni, guidate dagli allenatori Maurizio Mattoni e Giuseppe Ferazzoli.

La partita. Trovano conferma le indicazioni settimanali: la prima Vastese di Ferazzoli in campionato è schierata con Altobelli, Romeo e Montebugnoli in difesa davanti a Pitarresi, Busetto e Sansone sulle corsie esterne, Favo con Maiorano e Menna a centrocampo e Di Nardo di punta con il sostegno di Calì. La prima parte del match è equilibrata: padroni di casa propositivi, biancorossi abili a contrapporsi con efficacia agli avversari, qualche rischio in difesa c’è, ma la porta di Pitarresi resta immacolata. E, al calare della frazione, c’è anche l’azione che sblocca il punteggio: la manovra si sviluppa da una fascia all’altra ed in area di rigore è perfetto, per scelta di tempo ed esecuzione, l’inserimento di Maiorano che, di testa, infila il pallone in porta alle spalle di Moro siglando il vantaggio ospite al minuto numero 40. Il risultato di 0-1 è quello che segna la conclusione dei 45 minuti iniziali.

Nelle prime battute della ripresa il Tolentino prova subito a farsi sotto pericolosamente dalle parti di Pitarresi. E all’8′, il portiere biancorosso, in uscita su un avversario, commette fallo e Cardella di Torre del Greco, senza dubbi, assegna così il calcio di rigore: dal dischetto trasforma Vitiello per l’1-1 dei cremisi di casa.

Il resto della partita è intenso e sempre sul filo dell’equilibrio: ci provano i biancorossi a riportarsi avanti, ci provano anche i padroni di casa a ribaltarla ma, fino al triplice fischio di chiusura del direttore di gara, la parità non muta ed il risultato è, a conti fatti, positivo per entrambe le contendenti.

Vastese a quota un punto in classifica e pensiero già proiettato alla prossima sfida, casalinga, ma da giocare ad Agnone per le note vicende riguardanti la questione pubblico allo Stadio Aragona, per affrontare i laziali del Trastevere, vittoriosi nel derby capitolino disputato contro il Roma City.

Tolentino-Vastese 1-1

Reti: 40′ Maiorano, 8′ st Vitiello (rigore)

Tolentino: Moro, Massarotti, Salvatelli, Stefoni, Adorni, Nagy, Mengani, Marcello, Vitiello, Cicconetti, Tizi. A disp.: Giorgi, Di Biagio, Lattanzi, Riberon, Gori, Tankuliic, Alagia, Giuli, Moscati. All. Mattoni

Vastese: Pitarresi, Altobelli, Romeo, Favo, Montebugnoli, Sansone, Busetto, Maiorano, Di Nardo, Calì, Menna. A disp.: Del Giudice, Valerio, Romano, Minchillo, Greselin, Martiniello, Bracaglia, Chrysovergis, Ricciardo. All. Ferazzoli

Arbitro: Cardella di Torre del Greco (Polidori di Perugia e Giovanardi di Terni)

da vasport.it