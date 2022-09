Serie D, si ricomincia: la Vastese debutta a Tolentino

Si accendono i riflettori sul proscenio della Serie D, il quarto campionato del sistema calcio nazionale, la punta di diamante dello sconfinato universo della Lega Nazionale Dilettanti, la porta d’ingresso al professionismo.

“Anche per la stagione 2022/2023 – si legge in una nota della LND – la Serie D si conferma il Campionato d’Italia che abbraccia tutta la penisola. 166 squadre che rappresentano il calcio in ogni angolo del Paese, da nord a sud, da est a ovest, isole comprese, il terreno ideale per vivere le sfide genuine dei tanti campanili che animano il nostro paese.

Un campionato unico ed affascinante, punteggiato da tanti derby e sfide tra realtà diverse, che mette a confronto città dalle grandi tradizioni calcistiche pronte a rilanciarsi e piccoli centri animati da passione e spirito di sacrificio.

La Serie D vive di confronti emozionanti e mai scontati, in grado di regalare quelle favole calcistiche che tanto fanno innamorare gli appassionati di questo sport.

Con questo spirito le squadre scenderanno in campo domenica 4 settembre alle 15.00 per giocare le sfide della 1^ giornata”, ad eccezione del Girone I e di alcuni confronti che saranno anticipati ad oggi.

Girone F, programma e designazioni arbitrali: Chieti-Vastogirardi (Alessandro Recchia di Brindisi), Cynthialbalonga-Vigor Senigallia (Vincenzo Hamza Riahi di Lovere), Montegiorgio-Sambenedettese (Cristiano Ursini di Pescara), Pineto-Termoli (Simone Gavini di Aprilia), Porto d’Ascoli-Avezzano (Carlo Palumbo di Bari), Notaresco-Matese (Marco Ferrara di Roma 2), Nuova Florida-Alma Juventus Fano (Mattia Maresca di Napoli), Tolentino-Vastese (Costantinto Cardella di Torre del Greco), Trastevere-Roma City (Gerardo Simone Caruso di Viterbo).

Per la Vastese di mister Giuseppe Ferazzoli sfida in esterna, nelle Marche, contro il Tolentino.