Vastese, per le prime partite casalinghe ora c'Ã¨ l'ipotesi Agnone

Sembrava cosa fatta per il temporaneo trasferimento della Vastese, per le prime sfide casalinghe della stagione, al ‘Vincenzo De Santis’ di Montenero di Bisaccia. Ma sono emerse difficoltà nel percorso per il definitivo ‘via libera‘ (questioni di ordine pubblico alla base) ed ecco che torna in ballo la questione di dove giocare le partite iniziali del campionato di Serie D che il calendario assegna tra le ‘mura amiche‘.

L’Aragona è ancora indisponibile (e non è ancora certo fino a quando…) ed ecco che, attualmente, sono due le ipotesi prevalenti: il ‘Civitelle’ di Agnone, dove i biancorossi di mister Giuseppe Ferazzoli hanno svolto la preparazione estiva, ed il ‘Pavone Mariani’ di Pineto.

Domenica 4 settembre la Serie D girone F vivrà la sua prima giornata: Altobelli e compagni debutteranno in trasferta, a Tolentino. La successiva, 11 settembre, gara numero 1 in casa contro il Trastevere.

La Vastese cerca ‘casa‘, si vagliano altre scelte, tra Agnone e Pineto.