Alta fedeltÃ  biancorossa: Vittorio Ierbs e la Vasto Basket ancora assieme

Vittorio Ierbs e la Vasto Basket ancora assieme: il giocatore vastese, il capitano del team, conferma la fedeltà al club del presidente Giancarlo Spadaccini, per un legame forte e duraturo che si rinnova per il 12° anno di fila.

“Il rapporto tra Vittorio e Vasto Basket – si legge in una nota della società – però va ben oltre le 12 stagioni in prima squadra: presente in quasi tutti i campionati giovanili, da anni ormai icona del basket vastese ereditando i gradi di capitano dalla storica bandiera mai dimenticata, Sergio Desiati. Anche quest’anno sarà a disposizione dei colori biancorossi e il suo apporto, nei momenti di necessità, non mancherà.

Al capitano toccherà fare gli onori di casa il 1° settembre quando la squadra si conoscerà per la prima volta per iniziare un percorso nuovo ed entusiasmante“.

Nella foto in evidenza Vittorio Ierbs con Jovanotti in occasione della consegna della canotta biancorossa al cantautore presente a Vasto Marina per il Jova Beach Party