Cagliari Primavera, fascia da capitano al braccio per NicolÃ² Cavuoti

Fascia da capitano al braccio per Nicolò Cavuoti: il giovane centrocampista vastese classe 2003, sabato scorso, è stato impegnato con il Cagliari nella sfida giocata in trasferta contro l’Inter Campione d’Italia, gara valida per la seconda giornata della Primavera 2022/2023.

Parità nel match, 2-2 il punteggio, e primo punto stagionale per i rossoblù da quest’anno affidati alla guida tecnica di Michele Filippi. Nel turno iniziale il Cagliari era stato superato tra le mura amiche (1-0) dal Torino.

Oggi, martedì 30 agosto, già si torna in campo: per la terza giornata, in programma Cagliari-Fiorentina.

Per Nicolò Cavuoti è iniziata la quarta stagione al Cagliari dove il ragazzo si è trasferito nel gennaio 2020 dalla Vastese. In estate Cavuoti ha affrontato il ritiro precampionato con la prima squadra di Serie B di mister Fabio Liverani e confida di potersi ritagliare uno spazio anche in ottica del principale torneo affrontato dal club del presidente Giulini.

Foto Cagliari Calcio