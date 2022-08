'Ping Pong Kids', quattro vastesi nella delegazione abruzzese

Quattro vastesi e due teramani compongono la delegazione abruzzese che fra qualche giorno partirà alla volta di Terni per disputare il “Ping Pong Kids“, la prima manifestazione agonistico-promozionale dedicata agli atleti Under 11 organizzata dalla Federazione Italiana Tennistavolo.

Ai due teramani Elena Rossi e Alessandro Di Dionisio ed alla vastese Melissa Aquilano, che sono già partiti per la città umbra per partecipare ad uno stage, si uniranno il 2 settembre altri tre giovanissimi atleti vastesi, Cristina Scutti, Samuele Panna e Lorenzo Andreoni.

La rappresentativa abruzzese dal 2 fino al 4 settembre sarà impegnata in prove fisiche e gare al tavolo ed è stata selezionata tra tutti i ragazzi Under 11 della regione. “Un’esperienza fondamentale, non solo per la loro formazione atletica ma anche soprattutto umana”, dice in merito il responsabile tecnico Paolo Caserta.

“Queste iniziative della Fitet sono assolutamente interessanti e meritano di essere vissute appieno. La Federazione Tennistavolo ha sempre mostrato una particolare sensibilità per la formazione delle giovani generazioni di pongisti. E’ un primo approccio tecnico a cui seguiranno molteplici altre attività diverse per fasce di età”, ha evidenziato infine il presidente del Comitato regionale Fitet, Stefano Comparelli.