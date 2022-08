Vastese fuori dalla Coppa Italia, passa il Vastogirardi

Debutto ufficiale stagionale, in Coppa Italia, senza sorrisi per la Vastese.

La squadra di mister Giuseppe Ferazzoli perde di misura, 1-0 il punteggio, la sfida giocata al ‘Di Tella’ di Vastogirardi contro la locale compagine allenata da Tommaso Coletti. A decidere il match la rete realizzata, a metà ripresa, da Lorusso, su calcio di rigore, al 26′.

Inizialmente Ferazzoli ha proposto i biancorossi con il 3-5-2, modulo sul quale si è maggiormente operato nei giorni del ritiro di Agnone e nei primi test amichevoli. In porta il tecnico laziale ha scelto Pitarresi, nel terzetto difensivo hanno trovato spazio capitan Altobelli, Romeo e Montebugnoli, a centrocampo Busetto, Sansone, Favo, il giovane vastese Menna e Minchillo (uno degli ultimi arrivati), in attacco il duo Di Nardo-Calì con l’esperto e talentuoso Ricciardo (annunciato ieri dal club) a disposizione in panchina.

In settimana il gruppo biancorosso farà ritorno a Vasto per preparare la prima sfida di campionato, in trasferta, domenica 4 settembre, contro il Tolentino.

Vastogirardi-Vastese 1-0

Rete: 26′ st Lorusso (rigore)

Vastogirardi: Petriccione, Canale, Gallo, Modesti, Ruggieri, Grandis, Fiori, Iacullo, Lorusso, Antogiovanni, Hernandez. A disp.: Castelli, Gargiulo, Donatelli, Panaro, Maraucci, Sergio, Mocalu, Calemme, Bentos. All. Coletti

Vastese: Pitarresi, Altobelli, Romeo, Favo, Montebugnoli, Minchillo, Busetto, Sansone, Di Nardo, Calì, Menna. A disp.: Del Giudice, Romano, Valerio, Greselin, Bracaglia, Tracchia, Martiniello, Chrysovergis, Ricciardo. All. Ferazzoli

Arbitro: Scarpati di Formia