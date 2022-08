Debutto in campionato a Tolentino per la Vastese di Ferazzoli

Al via domenica 4 settembre il campionato di Serie D.

Nel girone F la Vastese debutterà in trasferta, a Tolentino. Poi sfida interna con il Trastevere (avversario ai play off della scorsa stagione), quindi di nuovo in esterna a Porto d’Ascoli ed in casa con il Roma City. Primo derby alla quinta giornata, ad Avezzano (il 2 ottobre). La domenica successiva sfida a Termoli. La conclusione sarà con il Pineto (in casa la partita di andata).

Il calendario completo dei biancorossi di mister Giuseppe Ferazzoli (girone di andata).

1^ Tolentino-Vastese

2^ Vastese-Trastevere

3^ Porto d’Ascoli-Vastese

4^ Vastese-Roma City

5^ Avezzano-Vastese

6^ Termoli-Vastese

7^ Vastese-Fano

8^ Matese-Vastese

9^ Vastese-Vastogirardi

10^ Vigor Senigallia-Vastese

11^ Vastese-Sambenedettese

12^ Montegiorgio-Vastese

13^ Vastese-Cynthialbalonga

14^ Chieti-Vastese

15^ Vastese-SN Notaresco

16^ Team Nuova Florida-Vastese

17^ Vastese-Pineto

Nella foto mister Ferazzoli e il direttore sportivo Marinucci Palermo