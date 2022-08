EnergyTime Spike Campobasso, ingaggiato Antonio Del Fra

Nuova avventura sportiva in procinto di iniziare per il giovane vastese Antonio Del Fra, ingaggiato dall’EnergyTime Spike Campobasso, formazione che disputerà il prossimo campionato di Serie B di pallavolo.

L’annuncio del club molisano: “Si aggiunge ancora un elemento al roster dell’EnergyTime Spike Devils Campobasso. Si tratta del giovane palleggiatore Antonio Del Fra, classe 1999. L’abruzzese, originario di Vasto, è un profilo molto interessante. Nella stagione 2015/2016 ha disputato il doppio campionato Under 17 e Serie C con la Teate Volley Chieti, poi l’anno seguente ha indossato la casacca della Sieco Service Ortona con la quale ha disputato il campionato di Serie C, ma contemporaneamente ha preso parte al torneo under 18 regionale con l’Impavida Ortona. Le due stagioni seguenti con la Sir Safety Conad Perugia ha affrontato prima il torneo di Serie C e poi il torneo cadetto, con la selezione Under 20 del sestetto umbro ha anche ottenuto un quarto posto alla Junior League. Negli ultimi 3 anni ha giocato con l’Impavida Ortona e nello scorso campionato ha esordito in serie A2 da titolare. A completare il suo palmares un primo posto nella tappa nazionale di beach volley under 19 di Vasto e un secondo posto a Cervia, questo nel 2017.

Queste le prime parole di Antonio Del Fra come giocatore dell’EnergyTime Spike Devils Campobasso: “Ringrazio la società e il coach per avermi dato la possibilità di fare parte di questo progetto. Ho scelto Campobasso perché credo sia un ottimo ambiente dove mettermi in gioco insieme ai miei futuri compagni di squadra. Vengo da una stagione importante dove ho fatto il mio esordio in serie A2, mi porto un bagaglio ricco di esperienze sia dal punto di vista tecnico che umano”. Sugli obiettivi della prossima stagione: “Cercheremo di far rivivere delle belle emozioni ai tifosi e di portare tutto il nostro entusiasmo al palazzetto. Non vedo l’ora di poter vivere in prima persona tutto il calore che questo luogo ha da offrire”.