'ScarpasciÃ¹dd', allegra conclusione dell'edizione 2022

Cala il sipario sull'edizione 2022 del torneo di calcio in amicizia ‘Scarpasciùdd’ organizzato a Vasto.

Finalissima VORSKLA P. -SHAKTAR D. 3-3 (dopo i rigori 8-6).vMarcatori: 2 Cianci,1 Bonaduce/2 Bahore,1 Corvino. Rigoristi: Piccinini, Patriarchi, Sciascia, Perrotta, Piccinini/Sebastiani, Corvino, Miele

(dal ns. inviato E. Puddu). I bianchi del Vorskla(12 su 13) pericolosi al 7',un destro teso di Frasca su assist di Cianci sfiora il palo, replicano gli azzurri dello Shaktar (13 su 14),fuga sulla fascia dx di Bahore, cross a tutto campo per Miele, alto di poco sulla traversa; 10' il bianco Boldrini smarca Benaduce, violento destro, impreciso di un niente, seguito dopo 1' da un assolo di Cianci, culminato con un tiro che si stampa sul palo; 25',il bianco Sciascia libera Frasca che s'incunea in area, il portiere Bruno riesce ad intervenire d'anticipo; al 31',su lancio lungo dritto per dritto dell'azzurro Porchia, Bahore gabba sia Rossi che Cuccheri che ritarda l'uscita ed infila in rete con un millimetrico lob, 0-1; in questa fase ,sbandano un po', i bianchi: dopo 4' l'appena entrato Corvino molla una saiocca, Cuccheri si riscatta deviandogliela in corner in tuffo, e ci tenta pure Vinci con un fuoriarea al 37',Maurizio ben piazzato blocca. 38',su calcio piazzato del bianco Cianci ,Bruno c'è, ma al 40' D'Ermilio imbuca in area Manuel Bonaduce che implacabile non perdona, destro ad incrociare, pareggio dell'1-1. Al 42' l'azzurro Porchia serve a sx per Miele, sferrata di 20m,sx sul 2°palo,Cuccheri para.

Nella ripresa, al 51',dopo un fuori di Frasca, i bianchi in vantaggio, su assist di Frasca, Vincenzo Cianci aggancia ed infila sulla dx,2-1; non pago, dopo 2', Vincenzo replica su scatto disarmante, e fulmina di nuovo Bruno,3-1. Partita finita? Macché! Gli azzurri cercano di riordinare le idee,e forzano i tempi:60',Porchia scatta sulla sx, cross al centro per Angiolillo che devia di testa,fuori;61',diretto in area da Greco, Miele converge e conclude, Cuccheri blocca;62',Bahore scappa a Rossi sulla fascia dx, giunge alla bandierina e crossa al centro per Angiolillo, che manca il bersaglio sprecando alto; e al 66' ennesima incursione sulla dx di Marc Bahore, che entra a razzo dentro area e infila Cuccheri sul 2°palo,accorciando 3-2. E al 76' arriva il sudato pareggio: su corner da sx di Porchia, svetta la cocuzza di Massi Corvino che sovrasta 2 avversari con la sua mole e di testa indirizza all'incrocio sx,3-3.78',su pallonetto dell'azzurro Porchia a porta vuota, Rossi sulla linea respinge di testa. Negli ultimi 15' la fanno da protagonista i numerosi infortuni (Angiolillo, Greco, Boldrini, Piccinini), i 22 in campo hanno veramente dato l'anima ed ora sono sfiniti; i bianchi tentano di piazzare la zampata vincente:78'Bonaduce di destro,para Bruno;82',su cross di Perrotta,Frasca di testa sfiora il palo e all'89,puntata di Rossi jr. dal limite staffilata fuori, niente: si decide ai rigori(che sono tutti intuiti e sfiorati dai due portieri ),in cui i bianchi li realizzano tutti, decisivo quello sfortunato terminato alto dell'azzurro Tortoli. Agli azzurri stavolta non basta l'acqua benedetta di Marc, e i bianchi, sfruttando il loro portafortuna Piccinini, si aggiudicano il 22° Scarpasciùdd' 2022.

Nella bella serata trascorsa presso 'La casa del contadino', s'è svolta la consueta cena finale, dove sono state assegnate le tradizionali bottiglie di premiazione:

per i gialli del Desna,1)Capitani Coraggiosi,Nick Di Pietro.2)Difensore più leggero,Ivan Ottaviano

per i viola del Chornomoretz:1) Il più abbronzato,Emanuele Puddu.2) il faro realizatore,Fabrizio Sarchione(6 gol)

per gli azzurri dello Shaktar:1)La roccia del torneo,Osvaldo Sebastiani(75 anni).2)Il giocatore simbolo del torneo,Michele Greco.

Per i bianchi del Vorskla:1)capocannoniere,Manuel Bonaduce13 gol, 2)migliore difesa e giocatore piu' giovane,Moreno Rossi

per gli extra:1)Tappabuchi,Simone D'Addario 2)Tappabuchi in porta: Angelo Bruno 3)Commentatore smartphone : Silvano Serafini

n.d.r. Un ringraziamento di cuore ad Emanuele e Nicolas per la loro generosità.Per me,come sempre,è stato un onore averVi riunito tutti in questo 22°torneo,ma dopo 2 anni,ciò assume un significato ancora più profondo.Appuntamento a maggio 2023,sara',come suggerisce l'anno,il 23°,buona vita e buone vacanze a Tutti NOI.

cannonieri:13 gol:Bonaduce(VOR) 10 gol:Cianci(VOR) 8 gol:Angiolillo(SHA),Bahore(SHA) 6 gol:Sarchione(CHO) 5 gol:Trovarelli(CHO) 3 gol:D'Ercole(DES),Porchia(SHA),RossiM(VOR) 2gol:D'Angelo(CHO),Cicilloni,Gizzarelli(DES),Corvino,Miele(SHA),Boldrini,Frasca,Piccinini,Sciascia(VOR) 1gol:DelCasale,Gabriele,Monteodorisio,Ronzitti,Tortoli(CHO),Bozzelli,Gambuto(DES),Vinci(SHA)

rigoristi:Manes(DES),Porchia,Bahore,Angiolillo,DiBussolo,Greco,Sebastiani,Corvino,Miele(SHA),RossiN,Perrotta,Cianci,Boldrini,Piccinini,Patriarchi,Sciascia,Perrotta,Piccinini(VOR),Martelli(CHO)