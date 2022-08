Beach volley e sorrisi nel ricordo di Davide Centofanti e Peppino Diella

Sempre grandi emozioni e belle sensazioni, nel condividere un sentito appuntamento sportivo ricordando Davide Centofanti, lo studente universitario vastese tra le vittime del terremoto a L’Aquila, e - da quest’anno - Peppino Diella, presidente della Magica Team Volley, venuto a mancare qualche mese fa, che questo torneo estivo ha sempre fortemente voluto ed organizzato.

Sui campi del Lido Zio Fiore e di alcuni stabilimenti vicini, al centro di Vasto Marina, giocate le gare del misto di beach volley che, da venerdì a domenica, hanno caratterizzato l’appuntamento, con il coordinamento di Valentino Speranza.

A conquistare il primo posto è stata la coppia formata da Laura Delli Quadri e da Michele Galante che nella finalissima ha avuto la meglio su Valentina D’Adamio-Simone Basilico. Al termine, ricca cerimonia di premiazione, condotta da Sandra Iacovitti, con tanti omaggi e riconoscimenti per organizzatori, sostenitori e giocatori, con la collaborazione di diversi sponsor.

Tra i presenti la mamma e la sorella di Davide, Grazia Malatesta e Liliana Centofanti: da loro il ringraziamento ad organizzatori e partecipanti per il continuo calore, impegno ed affetto messi in campo, nel ricordo di Davide e del suo amore genuino per lo sport e per la pallavolo in modo particolare, e del caro Peppino, ideatore e promotore instancabile del torneo che “continua ad accompagnare i suoi ragazzi da un posto privilegiato tra sole e nuvole”, ha detto Lilli. Presente Cosimo Diella, fratello di Peppino, commosso e colpito dalla bella e calorosa partecipazione. “Non poteva esserci miglior modo per ricordare, in un unico abbraccio, Davide e Peppino, a colpi di palleggi e schiacciate e, soprattutto, sorrisi e gioia dello stare assieme”, ha detto Diella.

Tra i partecipanti alla cerimonia di premiazione conclusiva il vice sindaco Licia Fioravante, l’assessore Anna Bosco, il presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina Piergiorgio Molino e Cristina Fiore del Lido Zio Fiore.