FedeltÃ  a tinte biancorosse per Luca Di Tizio: conferma alla Vasto Basket

Ancora insieme Luca Di Tizio e la Vasto Basket.

Il club biancorosso, tramite i propri canali social, annuncia la riconferma di un giocatore da diversi anni ormai protagonista al PalaBCC.

La nota – Luca Di Tizio, sarà anche quest’anno un punto di riferimento della Vasto Basket. Ormai vastese d’adozione, Luca è diventata una certezza per il movimento cestistico biancorosso. Ormai Luca Di Tizio è diventato sinonimo di Vasto Basket: impensabile iniziare una stagione senza di lui. Colonna portante di tante stagioni biancorosse, Luca sarà ai nastri di partenza anche quest’anno. Tante sono le stagioni ormai vissute in biancorosso: dal lontano 2010, poco più di un ragazzino, di strada ne ha percorsa: un anno di C Dilettanti nella stagione 2010/2011, poi la vittoria della C Regionale nell’anno successivo, la splendida annata in DNC con i successivi 3 anni di serie B. Dopo l’amara retrocessione, Luca è stato il punto fermo ancora una volta ripartendo dalla C Regionale. Tre stagioni di purgatorio e di nuovo promozione in C Gold , la seconda personale, nell’era Gesmundo.

Oggi è pronto ad affrontare il quarto campionato di C Gold con la stessa voglia e intensità di sempre.

Per gli amanti dei numeri, il soldatino ha prodotto in maglia biancorossa ben 2.662 punti con una media pari a 8.2 ad allacciata. Ma i dati sono pronti a lievitare ancora perché Luca ad ottobre indosserà ancora la casacca numero 9. E lo farà da protagonista. Il Consiglio direttivo porge a Luca il migliore in bocca al lupo per la stagione prossima, comunicando che prossimamente arriveranno altre conferme che andranno a consolidare il roster di coach Tumidei.