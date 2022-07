La Ciurma in gara nelle acque di casa

Tappa vastese per la Gara nazionale Lance a 10 remi che vede tra i team protagonisti quello de La Ciurma Vasto.

Di scena nelle acque di casa, dunque, la squadra capitanata dal timoniere Filippo Ciccotosto, nella prova valida per la terza gara del torneo.

Appuntamento domenica 31 luglio, con evento sportivo legato al 18° Memorial “Antonio Ritucci”, dedicato all’indimenticato fondatore de La Ciurma. La manifestazione sportiva, inizialmente programmata nella zona del Pontile a Vasto Marina, è stata spostata nel bacino portuale di Punta Penna, in collaborazione con il locale Ufficio Circondariale Marittimo, per via delle previsioni meteo.

La squadra vastese è chiamata a dare seguito alle due brillanti tappe già affrontate, quelle di Taranto e Molfetta che l’hanno vista classificarsi, rispettivamente, al secondo ed al primo posto anche se la condizione generale non è al top dal momento che alcuni elementi del gruppo non si sono potuti allenatore per problematiche legate al Covid.

A Vasto saranno in gara 17 squadre, tra ambito maschile e femminile, rappresentative delle località abruzzesi, molisane e pugliesi di Pescara, Ortona, Vasto, Termoli, Molfetta e Taranto. Sessioni di gara si terranno al mattino, dalle ore 9, e nel pomeriggio, dalle 14,15 con conclusione e successiva cerimonia di premiazione intorno alle 18,30/19.