Bacigalupo Vasto Marina, Antonino e Giuliani gli allenatori di Allievi e Giovanissimi

Dopo le ufficializzazioni di mister Daniele Avantaggiato per la prima squadra e di mister Giancarlo Rapino per la juniores d’élite, scalda i motori anche il settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina che sarà ai nastri di partenza per il diciottesimo anno consecutivo nel campionato Allievi regionali e per il diciannovesimo anno consecutivo nel campionato Giovanissimi regionali.

Il gruppo allievi, formato dai ragazzi nati nel 2006 e nel 2007, sarà guidato da mister Michele Antonino, mentre i giovanissimi 2008-2009 saranno affidati a mister Nicola Giuliani.

“I prossimi stage, presso il campo in erba sintetica Fulgenzio Fantini di Vasto Marina – si legge in una nota del club – si svolgeranno lunedì 1 agosto, alle ore 17.30 per la categoria giovanissimi 2008-2009 e alle ore 18.30 per la categoria allievi 2006-2007: la Bacigalupo Vasto Marina è pronta a vivere un’altra stagione da protagonista nel calcio giovanile abruzzese! Vi aspettiamo!”