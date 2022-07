La Vastese conferma Altobelli: sarà lui il 'capitano' biancorosso

Sarà “orfano” di capitan Di Filippo, trasferitosi al Pineto e suo ‘partner‘ al centro della difesa nelle ultime stagioni, ma è pronto a dare nuovamente il meglio di sé e a prendersi, con ogni probabilità, i gradi di capitano della Vastese 2022/2023.

Mattia Altobelli resta in biancorosso. Il difensore classe 1996 ha rinnovato l’intesa con il club dei presidenti Bolami e Scafetta.

La nota ufficiale: “Mattia è ancora con noi!

Mattia Altobelli, difensore molisano classe 1996, resta in biancorosso.

La prossima, per lui, sarà la quarta stagione alla Vastese. Arrivato all’Aragona nel dicembre 2019, ha fin qui collezionato 65 presenze, mettendo a segno 2 gol nella passata annata sportiva.

Prima di quella di Vasto le esperienze con il settore giovanile del Pescara, con Foggia, Maceratese, Teramo e Siracusa in Serie C e con il Darfo Boario in D.

A Mattia Altobelli, in foto con il direttore sportivo Giorgio Marinucci Palermo, l’in bocca al lupo per una stagione 2022/2023 di grandi soddisfazioni… a tinte biancorosse!” (da vasport.it=

Nel pomeriggio di ieri la Vastese aveva annunciato anche l'accordo con il centrocampista esterno Fabio Busetto. "Fabio Busetto, centrocampista esterno classe 1996, è un nuovo giocatore della Vastese.

Nella scorsa stagione, per lui (in foto con il ds Marinucci Palermo ed il presidente Bolami), un totale di 34 presenze e 12 gol messi a segno con la maglia del Delta Porto Tolle (Serie D girone C).

Cresciuto nel settore giovanile del Padova, vanta esperienze, sempre in D, proprio con Padova, Clodiense, Delta Calcio Rovigo, Vigontina San Paolo, Luparense e Union Feltre.

Benvenuto in biancorosso!"

Ore intense per il ds Marinucci Palermo impegnato nell'allestimento dell'organico da mettere a disposizione dell'allenatore Giuseppe Ferazzoli. Il gruppo biancorosso, dal 1° agosto, sarà in ritiro precampionato ad Agnone.