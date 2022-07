Torneo 'Scarpasciùdd 2022', la cronaca della sesta giornata di gare

Nella sesta giornata, due pareggi, il primo tra azzurri e gialli (risolto ai rigori dagli azzurri), il giorno dopo, con una rimonta sensazionale, i viola poi pareggiano e perdono ai rigori. Ora si entra nella settimana clou del torneo, ove tutto è possibile.

SHAKTAR D. DESNA 1-1 (d.r.4-2) , arbitro sig. Edoardo Di Tommaso( marcatori:Bahore/Cicilloni-rigori:Angiolillo,Di Bussolo,Greco/Manes).Preludio della partita,un inquietante presenza in campo di un incappucciato del Ku Klux Kan che parlotta furtivamente con l'arbitro turba non poco i 22 in campo. I gialli del Desna(10 su 14+extra Lucci,Stante,Bozzelli) corrono un rischio altissimo al 7',quando un passaggio fuori misura di Stante (una sua famosa 'Adrianata') innesca l'intercettazione del celeste Bahore da dx,staffilata che va un filo alto sull'incrocio.Ma i gialli oggi pare che carburano meglio del solito:Gambuto scarta sulla dx Di Bussolo,crossa al centro per Lucci,che di prima colpisce d'interno,palla a 30 cm dal palo sx; insistono i gialli,sempre Gambuto da dx serve D'Addario che libera una staffilata tesa,alta di ½ metro sopra i legni; 22',Gambuto fa da sponda per l'inserimento da sx di Lucci,fuori bersaglio di poco; si fanno vivi al 30' gli azzurri dello Shaktar(11 su 14+extra Reale),Angiolillo filtra in area per Bahore,conclusione di poco a lato a sx; 34',Cicilloni al limite tocca morbido per Berardi,conclusione debole,para facile Tasia; al 36,occasionissima per i gialli,Manes si sgancia sulla sx crossa sul 2°palo,Berardi colpisce di testa,ma Tasia (un po' col corpo,un po' con le mani)ravvicinato riesce a parare.Al 39',su corner da sx di Manes,lo stesso Berardi ri-colpisce di testa,stavolta è Tortoli che col corpo effettua la stoppata che sventa la minaccia. 40',su calcio piazzato,l'azzurro Porchia impegna Grobbelar in una difficile parata a tuffo in 2 tempi.Ma al 43' l'azzurro Porchia sorprende e buca la difesa gialla con un filtrante in area per Marc Bahore,che in velocità batte l'incolpevole Grobbelar,1-0.Nella ripresa,al 48' il centrale giallo Di Pietro rilancia lungo per Gambuto,che scatta sulla dx, tiro ad incrociare,Tasia in tuffo devia in angolo; 52',l'azzurro Bahore,lanciato da Notarangelo,scarta Grobbelar in uscita disperata a sx,pone facile al centro dove Angiolillo(come suggerisce Silvando,”alla Calloni”) spreca alto un calcio di rigore in movimento.67',si mette di nuovo in luce il giallo Lucci,che riceve da Ottaviano,si sposta trasversalmente verso sx evitando tre chiusure e libera il sx,Tasia respinge a pugni uniti; 71',il giallo KKK D'Adamo si propone in attacco,serve corto per Cicilloni,tiro violento da 27 m.,blocca con abilità Tasia. 74', i gialli decisi in vanti, contropiede di Bozzelli che se ne va a sx,cross rasoterra,in area piccola D'Adamo impatta con Tasia,che gli smorza la deviazione e respinge;82',l'azzurro D'Ippolito atterra il giallo Lucci in area a dx,Di Tommaso fischia il penalty,Berardi batte e si permette il lusso di sciuparla fuori; e quando sembrava che lo zero punti in classifica fosse definitivo,arriva lo scatto di reni dei gialli,Bozzelli scatta stavolta a dx,rimette rasoterra in area piccola,stavolta è Loris Cicilloni che riesce ad anticipare portiere e difesa,deviandola in rete,1-1.Ai rigori, più precisi i celesti che si aggiudicano 2 punti,mentre ai gialli ne va 1.

CHORNOMORETZ VORSKLA P. 3-3(d.r. 4-6),arbitro sig.Mario Notarangelo .marcatori:2 Trovarelli,1 Del Casale/Bonaduce,RossiM,Cianci.(dal ns.inviato della Costa D'Avorio,Marc Bahore)La partita è subito movimentata da un gol all'11' del bianco Manuel Bonaduce,scattato in sospetto offside su lancio di Sciascia,ma l'arbitro Notarangelo convalida perchè probabile che il viola Sallese mantenesse in gioco Manuel,0-1. Al 14' i viola del Chornomoretz(9 su 14+extra Serafini,Ronzitti,Sallese e Carlucci N) si affacciano in area avversari da sx con un tiro d'interno di HulkD'Angelo,Cuccheri è posizionato bene e agguanta la sfera;i bianchi del Vorskla(12 su 14+extra Lanza) di nuovo in avanti,Lanza avanza sulla dx la rimette al centro,in area piccola Cianci sbuccia clamorosamente la palla,bloccata a terra poi da Bruno. Al 21' i bianchi raddoppiano,Frasca vince un contrasto e lancia Moreno Rossi che,sganciatosi dalla difesa scatta e da 25 m. molla il destro ad incrociare,deviato in maniera casuale e determinante dal viola Martelli,0-2.26',i viola forzano i tempi,dopo un azione d'attacco, la palla capita a sx tra i piedi di Gabriele,che tira di sinistro a porta spalancata,provvidenziale il piedone di Rossi che salva sulla linea; 29',ci tenta dalla distanza Del Casale,Cuccheri ci va di pugno,Mike aggancia e tira all'istante,palla che sorvola di poco l'incrocio dx; 30',bordata impressionante di Stampone dai 22 m,Cuccheri d'istinto alza sopra i legni; 35', il bianco Frasca,su tocco di Cianci,prova a piazzarla all'incrocio,tonico Bruno che riesce ad arrivarci;40' il principe viola Ronzitti vola sulla fascia sx,cambia gioco tutto sull'altra fascia per Gabriele, che si coordina e molla la sua specialità, sinistro a giro,alto sull'incrocio; e allo scadere,su contropiede bianco, Bonaduce serve indietro per Boldrini che conclude,Bruno ben piazzato respinge di pugno.Nella ripresa,13 minuti di ordinaria follia: al 52' il viola Sarchione riparte dalla difesa e lancia in velocità Mike Del Casale,che trova un varco al centro,buca la difesa e conclude a rete,accorciando 1-2; dopo neanche 2' i viola pareggiano,triangolo in velocità sulla sx Carlucci-Sarchione-Carlucci,cross al centro,Michele Trovarelli anticipa le chiusure al centro deviando di prima in rete,2-2. E dopo una spettacolare parata in 2 tempi di Bruno su bordata del bianco Boldrini,su capovolgimento di fronte,al 58' la difesa bianca arranca sull'avanzata fulminea a dx di Nicolo',che semina i vecchi Patriarchi e Perrotta,la rimette al centro,spettacolare semirovesciata dal limite di Michele'lo sgrizzo' Trovarelli,che segna il clamoroso 3-2. Per i restanti minuti, i viola si blindano dietro per difendere i risultato:in questa fase di gioco,si distinguono le precise chiusure di Martelli e Serafini,i 2 centrali,e le parate a stile libero di Bruno,che sventa diverse minacce.Ma a 6' dal termine,il bianco Boldrini serve sulla sx per l'ennesima volta Vincenzo Cianci,che stoppa,dribbla il marcatore e,compensando le varie sue occasione mancate, molla un terrificante destro teso ad incrociare, che si colloca imparabile sotto la traversa,eurogol del 3-3:E allo scadere, il bianco Boldrini ci tenta con un bel destro dal limite,palla che si stampa sulla traversa,riprende Cianci che però gira alto.Nella lotteria dei rigori,determinante Cuccheri che ne nega tre ai viola,contribuendo alla conquista dei 2 punti.

Classifica: Vorskla P. pt.15, Shaktar D. pt.13, Chornomoretz pt.7, Desna pt.1