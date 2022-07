Compleanno in gara per il campione casalese Francesco 'Cico' Pennetta

L’estate non ferma lo sport casalese, anzi anche in queste settimane gli atleti continuano ad impegnarsi per cercare di portare in alto il nome di Casalbordino. Domani 28 luglio il campione di nuoto Francesco Cico Pennetta sarà impegnato nella gara dei 100 rana validi per il campionato italiano di categoria. Torneo che inizierà proprio domani e si concluderà il 4 agosto.

Manuel Laudato, Simone D’Adamo, Alessandro D’Adamo, Christian Laudato e, appunto, Francesco Pennetta la compagine impegnata in questi giorni. “Forza ragazzi, un grande in bocca al lupo a tutti. Siete il nostro orgoglio” l’incitamento e l’augurio dell’assessore allo Sport Umberto D’Agostino.

L’inizio del campionato italiano di categoria è un giorno speciale per Pennetta: festeggerà il suo compleanno gareggiando.

Il 2022 si sta rivelando un anno ricco di soddisfazioni per il campione casalese: ad aprile ha ottenuto il primo tempo italiano per gli atleti dell’anno 2005 nel campionato italiano primavera, il mese precedente ai Criterial nazionali si è aggiudicato la medaglia di bronzo nei 50 rana e nono, entrando così di diritto nella top ten dei migliori atleti a livello nazionale, nei 100 rana.

Tanti i successi ottenuti negli anni da Francesco Pennetta, brillando a livello nazionale ad altissimo livello sin da giovanissimo. Ne ricordiamo solo alcuni di un lungo e meritato elenco: nel 2013 e nel 2014 campione regionale 25 metri rana nella categoria Propaganda Maschi 2005, nel 2018 sul gradino più alto del podio nei 400 misti, medaglia d’argento nei 1500 stile libero e due medaglie di bronzo con la staffetta 4x100 misti e 4x100 libero, campione regionale nei 200 rana nel 2019, l’anno scorso al trofeo internazionale di nuoto Italo Nicoletti oro nei 100 metri rana e bronzo nei 200 metri rana.