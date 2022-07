Altro ritorno alla Vasto Basket: Christopher Egwoh è di nuovo biancorosso

Vasto Basket comunica che si è assicurata le prestazioni sportive del classe 2000 Christopher Egwoh Chukwuebuka, lungo italiano di origini nigeriane di 200 centimetri.

Quello di “Chris” è un dolce ritorno in maglia biancorossa poiché nella stagione 2020/2021 era arrivato in riva all’Adriatico per disputare il campionato di C Gold che poi, amaramente, fu annullato a causa della pandemia. Ventiduenne, dotato di un possente ed esplosivo fisico, cresce cestisticamente a Reggio Calabria nel vivaio del Lu.Ma.Ka. esordendo subito nei campionati nazionali, nel 2015/16 in C Silver al Val Gallico dopo essersi messo in evidenza nel campionato Under 16 Eccellenza. L’anno successivo si interessa a lui un team di Serie A come l’Orlandina che lo porta nel suo organico facendolo peraltro maturare ancora in C Silver per due stagioni consecutive in doppio tesseramento all’Agatirno. Nella stagione 2019/2020 era in serie B agli ordini di coach Ponticiello, con la casacca della Pallacanestro Palestrina dove ha avuto un minutaggio pari a 6 di media, 1,5 punti ed 1,6 assist ad allacciata, partendo dalla panchina. Nella stagione successiva, dopo lo stop ai campionati, Chris riparte e approda in Puglia, in C Gold, con la casacca di Altamura Basket (avversario di Goran Oluic) dove è sceso in campo per 14 volte mettendo a referto 92 punti pari ad una media di 7 pt ad allacciata. Nella scorsa stagione doveva essere protagonista tra le fila della LUISS Roma (Serie B) ma un infortunio, dal quale ha recuperato, l’ha costretto ai box per qualche mese.

Ora è pronto per questa nuova avventura a Vasto dove ritrova compagni ed amici con i quali è pronto a lavorare e lottare insieme.

Il consiglio direttivo dà il bentornato a Chris augurandogli il meglio per la stagione prossima a venire.