Beach volley Under 16, il giovane vastese Paolo Ricciardi sul gradino piÃ¹ alto del podio

Primo posto sul podio per il giovane vastese Paolo Ricciardi e Marco Di Felice di Rosciano, al termine della prima tappa del Campionato italiano Under 16 di beach volley di scena a Beinasco, in provincia di Torino.

I due ragazzi, nel corso della stagione, sono stati impegnati nei campionati regionali di pallavolo (Ricciardi con la squadra Under 17 e di Serie D dell’Enjoy Vasto Volley e Di Felice con la Teate Volley, anche lui Under 17 e Serie D). Si sono conosciuti in occasione di un raduno CQT (Centro di Qualificazione Territoriale) promosso dalla Fipav Abruzzo e hanno deciso di fare squadra anche nel beach volley, allenandosi nei rispettivi campi casalinghi organizzati dall’Amorosi Volley e dell’Enjoy a Vasto e delle 4 Vele a Pescara, i ragazzi continuano ad allenarsi.

Con i 100 punti a testa guadagnati nell’appuntamento in terra piemontese si apprestano a proseguire il percorso con obiettivo il raggiungimento delle finali nazionali programmate a Caorle.