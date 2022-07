La Vasto Basket riabbraccia Goran Oluic

Ritorno in grande stile in casa Vasto Basket: il club biancorosso è pronto a riabbracciare uno dei giocatori che maggiormente hanno lasciato il segno al PalaBCC, ovvero Goran Oluic.

Il pivot serbo, classe 1988, ha indossato per 3 stagioni la canotta biancorossa, condite da 1.727 punti totalizzati in 86 gare disputate, diventando uno dei beniamini della tifoseria. Giocatore di grande temperamento, talento ed esperienza che costituisce un rinforzo di tutto rispetto per il gruppo da mettere a disposizione del neo coach Alessandro Tumidei.

Dopo gli anni a Vasto, Oluic si era trasferito in Puglia, giocando con la Nuova Matteotti Corato. Ora si torna sul parquet di via dei Conti Ricci, con addosso l’amata divisa numero 13, nell’obiettivo di scrivere un’altra bella storia a tinte biancorosse, per la prima squadra ma non solo, dal momento che il totem serbo sarà impegnato anche con il settore giovanile del club del presidente Giancarlo Spadaccini.