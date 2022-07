La Ciurma Vasto vince a Molfetta: bell'inizio di stagione

Bella e meritata soddisfazione: La Ciurma Vasto centra una splendida vittoria nella seconda tappa stagionale di Coppa Italia a 10 remi, conquistando la tappa di Molfetta, imponendosi d’autorità nel campo di regata della località pugliese.

Il team vastese, guidato dall’inossidabile timoniere Filippo Ciccotosto, è riuscito a realizzare il miglior tempo, facendo suo l’importante risultato, piazzandosi in classifica davanti ai padroni di casa del Molfetta ed alla Lega Navale Taranto.

Dopo il secondo posto all’esordio in quel di Taranto, in questa estate 2022, per La Ciurma arriva un altro riscontro decisamente soddisfacente che pone la squadra nelle posizioni al ‘top’ della disciplina.

Un ringraziamento speciale viene infine espresso dal gruppo vastese alla società Futsal Vasto che ha permesso agli atleti biancorossi di raggiungere Molfetta con un loro mezzo e alla Cooperativa “Il Faro” per il sostegno alla squadra.