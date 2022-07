'Scarpasciùdd 2022', la cronaca della terza giornata di gare

Nella 3a giornata, combattuta sfida tra bianchi e viola, risoltasi solo nei minuti finali a favore dei bianchi, mentre i celesti dilagano con i gialli.

Merc. 29giugno: VORSKLA P. CHORNOMORETZ 2 -1 , arbitro sig. Mario Notarangelo( marcatori: Frasca, Sciascia/ Sarchione ) Bella partita, quella tra i bianchi del Vorskla P (13 su 14) e i viola del Chornomoretz O. (13 su 14). Dopo un primo assaggio del viola Del Casale da sx ,tiro alto,al 6' occasionissima per i bianchi,Boldrini in pressing,su sua murata a bordo area su rinvio di Tasia, a porta spalancata manda fuori. 8',Piccinini incerto su intervento difensivo, ne approfitta Sarchione, tiro debole parato. 11',il viola Sarchione cambia gioco sulla sx per Trovarelli, internocollo finale alto sulla dx; 15',ci prova dalla distanza il capitano bianco Rossi, anche questo fuori bersaglio; 18',Rossi jr. conduce palla in velocità sulla fascia dx, palla tesa al centro per Bonaduce di prima, prodigioso Bottega che salva di piede in corner; 22',ci prova anche lui dal limite il viola Carlucci con la puntina(alla Silvano),blocca Cuccheri. 25',il bianco D'Ermilio da sx propone al centro, arretrato Frasca libera il dx fuori di 50 cm. al 32' si sblocca la partita per i viola, Del Casale riceve da fallo laterale di Gabriele, crossa basso da dx, bravo Fabrizio Sarchione ad intromettersi tra Rossi e Ronzitti e a deviarla in rete,0-1.35',incursione repentina in area di Frasca, Bottega respinge il suo dx e Piccoli perfeziona salvando sulla linea; 38', su campanile in area di Boldrini, Cianci si scontra con Piccoli e Bottega in uscita precipitando a terra ,rigore decretato da Notarangelo, batte con sicurezza Enzino Frasca, che pareggia 1-1.41',insistono i bianchi, Perrotta lungolinea per Cianci, il portierone viola Bottega in uscita respinge, riprende Rossi jr.ma super Bottega gliela devia in corner. Nella ripresa, gol annullato al bianco Cianci al 49' per presunta carica sul portiere; 53',lo stesso Cianci, su rilancio alto di Piccinini, ruba il tempo a Puddu, tocco a pallonetto alto sulla sx; ghiotta per i viola al 54',Carlucci procede sulla dx, traversone rasoterra al centro, in area piccola D'Angelo s'incarta in mischia, ne risulta una deviazione debole, blocca Cuccheri a 1 m da Hulk; 62' rilancio alto di Rossi, il bianco Boldrini cattura e tira a volo,ma Bottega si prodiga deviando sul palo esterno; continuano le occasioni per entrambe le compagini, al 69',su calcio piazzato, il viola Monteodorisio impegna Cuccheri in una difficile deviazione in angolo; 70',bella azione corale viola, conclusione tesa di Monteodorisio, devia fuori Cuccheri; al 76' il viola Del Casale sfugge a Ronzitti a dx, propone al centro per Trovarelli, destraccio murato col corpo da Cuccheri in uscita disperata; e all' 85',dopo una sostanzialmente equilibratissima partita, arriva l'inaspettato vantaggio dei bianchi,l'azione si sviluppa da dx con Rossi jr, cross arretrato verso Bonaduce, che fa velo per Ernesto Sciascia, che di prima d'interno dx dal limite insacca sotta la traversa,2-1.Altre 2 azioni di attacco dei bianchi di Cianci(di testa) e di Rossi jr.(destro teso)impegnano il portiere viola in altre 2 deviazioni da manuale di Antonio Bottega, sicuro il migliore dei suoi: sull'ultimo intervento al 90',gli va storto il ginocchio, mancando il ghiaccio, Fabrizio gli suggerisce terapeutici impacchi di ventricina.

Giov.30 giu,h.20:DESNA SHAKTAR D. 1 – 5,arbitro sig. Edoardo Di Tommaso(marcatori: Bozzelli / 2 Porchia,1 Bahore, Angiolillo, Corvino)i gialli del Desna(10 su 14+ extra Rossi, Reale, Bozzelli, Stante) provano a smuoversi dal 4°posto in classifica schierando Rossi come portiere d'emergenza, al cospetto degli azzurri dello Shaktar(12 su 14+extra Gizzarelli). Partita che caratterizzata da infortuni seriali di Bahore, vittima più volte di interventi decisi sulle sue caviglie, ma poi, come recita l'adagio di Emanuele,” ji' si pass', è giovene! “;9' l'azzurro Di Bussolo a sx ruba palla a Travaglini, tiro a fogliasecca alto; 13' il giallo 'pitbull' Tinaro, inizialmente di punta oggi, filtra centrale per Bozzelli, aggancio e girata tesa bassa, fuori a dx; al 18' gli azzurri in vantaggio, Marc Bahore, rientrato, chiede triangolo veloce con Vinci a dx, fiondata di 1a che s'insacca a fil di palo sx,0-1. 20' il giallo D'Ercole riceve da un rilancio di Manes, tiro dai 20m a giro bloccato da Tasia; sempre da fuori,ci tenta pure l'azzurro Vinci a sorprendere Rossi,che para in 2 tempi; al 29' gli azzurri raddoppiano, su punizione, Gianni Porchia pennella e infila rasente al palo dx,0-2. 32'entra nei celesti l'incontenibile (nel senso che la maglia gli arriva sotto il petto, unico) Corvino, con maglia bluette piu' consona alla sua taglia, che capta un traversone di Bahore, appostato sul palo lungo stampa il suo destro sul palo;35' il giallo Cicilloni allunga la falcata a sx e imbuca in area D'Adamo, conclusione in velocità fuori di un niente; e al 40 gli azzurri triplicano, Gianni Porchia, il più tonico, vince un tackle su Stante e libera il destro da 22m,che entra all'angolino basso sx,0-3; al 42',il giallo Reale(migliore dei suoi) sferra sulla dx approfittando di un liscio di zio Pino, ma manda fuori di poco; nella ripresa al 54', su calcio d'angolo del giallo D'Adamo, Cicilloni aggancia e tira, Tasia lo mura, Di Pietro capta e stanga, palla fuori di mezzo metro sulla dx; e dopo una girata di 'fisico' Corvino terminata fuori, i celesti rimpinguano il bottino al 64',quando Angiolillo avanza sulla dx la mette al centro per la deviazione subitanea in girata di Massi Corvino, nulla da fare per Rossi, 0-4; i celesti affondano il coltello sugli sfiduciati gialli al 70', quando su una ripartenza da dietro di un attentissimo Greco, Porchia riceve, veloce dialogo al limite con Bahore, che la stende al centro per lo smarcato Luigi Angiolillo, che con estrema facilità insacca lo 0-5; nei restanti 20' i celesti serrano le fila per blindare il cospicuo vantaggio, intaccato all'82' da in incursione sulla dx dell'inesauribile Reale, che si fa 30 m. di scatto, cross basso al centro, tap-in chirurgico di Nick Bozzelli, che accorcia 1-5: ultimo sussulto all'87',quando,sempre su cross di Reale da dx, una fiondata del giallo Gambuto scheggia la traversa.

Classifica: Vorskla P. pt.9, Shaktar D. pt.6, Chornomoretz pt.3, Desna pt.0

cannonieri:4 gol:Angiolillo (SHA),Bonaduce(VOR) 3 gol: Sarchione(CHO), Bahore(SHA), Cianci(VOR) 2 gol:Miele,Porchia(SHA),RossiM,Sciascia(VOR) 1 gol: D'Angelo, Monteodorisio, Trovarelli (CHO), Bozzelli, Cicilloni, D'Ercole, Gizzarelli (DES), Corvino, Vinci (SHA), Boldrini, Frasca (VOR)

prossimo turno(4a g.)merc.6 luglio,h20:SHAKTAR CHORNOMORETZ giov.7 luglio,h20:DESNA VORSKLA P: