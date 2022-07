Serie B di beach soccer, trionfa l'Agenzia Lemme Vasto

L’Agenzia Lemme Vasto batte in finale il Chiari Dorando per 7-4 e si aggiudica il torneo della fase regionale di serie B di beach soccer targata LND Abruzzo.

Sulla spiaggia di Lungomare Duca degli Abruzzi i due team vastesi si sono affrontati a viso aperto mettendo in campo grinta, capacità e fair play. Nel Chiari Dorando alcuni tra i giocatori che hanno scritto le pagine più belle del beach soccer vastese. Nell’Agenzia Lemme Vasto le “nuove leve” del beach soccer. Giovani che hanno fatto già apprezzare alcuni bei gesti tecnici e si sono divertiti nel confrontarsi con i propri rivali più esperti, battendoli.

Alla premiazione presenti, oltre alla responsabile del beach soccer Lnd Abruzzo, Flavia Antonacci, anche Sandro Di Berardino e Salvatore Vittorio per il Comitato regionale, il vice sindaco di Vasto Licia Fioravante, l’assessore allo Sport, Carlo Della Penna e il responsabile della Gianima Beach Soccer, Nicola Bellandrini.

“Sono state due giornate belle e intense e Vasto ha risposto alla grande”, ha sottolineato Flavia Antonacci. “Ringraziamo anche la terza classificata, il Tornareccio, e il San Vito, che causa Covid, non è potuto scendere in campo. Vogliamo che si arrivi sempre di più a conoscere ed apprezzare questa disciplina sportiva emergente e per questo abbiamo mosso i primi passi anche per una collaborazione duratura con Vasto per altri eventi”.

L’Agenzia Lemme Vasto approda alla fase nazionale in programma a fine luglio a Viareggio.

Fonte e foto LND Abruzzo