Vastese, il titolo sportivo nelle mani del sindaco: salta la trattativa per la cessione del club

La trattativa Bolami-Di Stefano per la cessione della Vastese Calcio, a meno di improbabili ripensamenti, è saltata e il massimo dirigente del club biancorosso rimette il titolo sportivo nelle mani del sindaco Francesco Menna.

Il comunicato poco fa pubblicato sui canali social della Vastese

Non sono risultati sufficienti due incontri organizzati nella sede del Comune di Vasto, il 24 giugno e giovedì 7 luglio, al cospetto del sindaco Menna e dell’assessore allo Sport Della Penna.

Non sono risultati sufficienti contatti e confronti tecnici che si sono sviluppati nel corso di queste ultime settimane: ad oggi, nonostante tanti impegni, pronunciati e scritti, la trattativa per la cessione della Vastese non si è concretizzata.

Da parte nostra, ribadiamo ancora una volta che è stato fatto il possibile per agevolare l’ingresso di nuovi soci nel rispetto della severa tempistica dettata dagli adempimenti federali, anche relativamente agli ultimi impegni appena qualche giorno fa cristallizzati davanti al primo cittadino.

A questo punto siamo costretti nostro malgrado a rimettere il titolo sportivo nelle mani del sindaco della città: infatti, sono state le massime rappresentanze istituzionali, sindaco e assessore, a garantire l’ interessamento per l’operazione che si è tentato di portare avanti in questi giorni con il Gruppo Di Stefano, operazione che però non si è ancora definita, ed è a loro che rimettiamo il futuro della Vastese Calcio.