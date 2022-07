Fine settimana di beach soccer a Vasto Marina con il Campionato di Serie B della LND Abruzzo

Sabato e domenica il beach soccer torna di scena a Vasto Marina con un quadrangolare della fase regionale della Serie B. L’iniziativa è stata presentata in municipio da Flavia Antonacci, responsabile beach soccer LND Abruzzo. A fare gli onori di casa il sindaco Francesco Menna e l’assessore allo Sport Carlo Della Penna.

Quattro le formazioni partecipanti: San Vito 83, Tornareccio, Chiari Dorando e Agenzia Lemme Vasto.

Le partite si giocheranno all’Arena Beach di lungomare Duca Degli Abruzzi nella giornata di sabato 9 luglio, al mattino e al pomeriggio e domenica 10 al mattino. Nel pomeriggio di domenica, alle 15,30 la finale per il terzo ed il quarto posto e alle 17 la finale per il primo e secondo posto.

La vincente del quadrangolare avrà diritto di iscrizione alla fase nazionale della Serie B in programma a Viareggio a fine luglio.

“Stiamo lavorando per far crescere questa disciplina – ha sottolineato Flavia Antonacci – e la spiaggia di Vasto, al pari di quella di Pescara, dove siamo stati presenti con una tappa di Supercoppa e la prima tappa del campionato Aon, si presta molto. Anche per noi questo è l’anno della ripartenza e le premesse per il futuro sono sicuramente buone. Questa tappa vastese è solo l’inizio di una collaborazione proficua con il Comune di Vasto anche per eventi futuri.”