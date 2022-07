Brilla l'H2O Sport al Campionato regionale Esordienti B

Nel Campionato regionale della categoria Esordienti B l’H2O Sport mette in bacheca 23 medaglie: 9 ori, 8 argenti e 6 bronzi, tantissimi atleti piazzati ai primi 8 posti ben 19, con prestazione tecniche eccellenti grazie all’ottimo lavoro degli allenatori Luca Di Giacomo, Giorgio Petrella e Fabrizio Cinquina.

Questi nel dettaglio i risultati.

Per Julien Di Giacomo sono arrivati un oro nei 100 farfalla (1’26”99), due argenti nei 200 rana (3’32”47) e nei 50 farfalla (37”89) e due bronzi nei 100 rana (1’38”16) e nei 200 misti (3’12”14). Grandi cose ha fatto Vittorio Cianciullo che è riuscito a mettere in bacheca tre medaglie d’oro: nei 100 (1’24”29) e 200 (2’54”31) dorso oltre che nei 200 misti coperti in 3’00”37. A completare la sua giornata super è arrivato l’argento nei 200 stile chiusi in 2’41”18. Medaglia d’argento per Andrea Canzano che completa i 100 stile in 1’17”83 e riesce a farsi rispettare anche nei 200 stile (sesto con 2’56”25) così come nei 200 dorso (3’18”31) dove ottiene lo stesso piazzamento. Per lui c’è anche una settima posizione finale nei 100 dorso (1’34”03). Sono di bronzo i 400 stile di Piermario Paolantonio (6’31”83) che chiude poi ai piedi del podio i 100 e i 200 rana rispettivamente in 1’41”53 e 3’39”36. Applausi li merita anche Ivan Rinaldi che conquista il bronzo sui 200 rana (3’33”70), è quinto nei 100 rana (1’41”76), sesto sui 200 misti (3’21”76) e settimo nei 50 farfalla (43”73). Doppia quinta piazza per Samuele Iannetta sui 100 stile (1’19”58) e sui 200 stile (2’55”87). Per lui anche un ottavo posto nei 200 misti (3’23”86). Sulla stessa lunghezza d’onda il compagno Jacopo Bosco che nuota i 100 rana in 1’46”39 e i 200 in 3’49”93 (quinto posto finale). Infine Tommaso Romano completa i 200 rana in 4’07”76.

In campo femminile Asia Amore fa suoi i 100 stile (1’17”56) e i 50 farfalla (39”91) e centra anche due medaglie d’argento nei 200 stile (2’54”91) e nei 200 misti (3’12”25). Quattro le medaglie in cassaforte per Sabrina Gabrielli che porta a casa due argenti nei 100 e 200 rana completati in 1’39”75 e 3’37”15 e altrettanti bronzi sui 100 stile (1’24”81) e 200 misti (3’03”23). L’H 2 O Sport raccoglie consensi grazie anche alle prove offerte da Giulia Metta, bronzo nei 200 dorso (3’34”52). Il terzo gradino del podio fa il paio con il quarto posto nei 100 dorso (1’44”25). Per lei arriva anche il sesto posto sui 200 stile (3’24”61) e l’ottavo nei 100 stile chiusi in 1’34”48”. Bene si è comportata in terra abruzzese la compagna di team Giulia Matacchione terza nei 50 farfalla (43”37), quarta nei 200 stile (3’15”32) e quinta nei 100 stile (1’26”37). Emma Felicia De Felice si piazza ai piedi del podio nei 100 rana, 200 rana e 200 misti con i tempi rispettivamente di 1’45”42; 3’44”68 e 3’34”31. Per la società del presidente Tucci arrivano conferme importanti anche da Sofia Sciulli che è quinta nei 200 stile (3’21”09) e nei 100 dorso (1’46”29) e mette in bacheca anche il sesto posto nei 100 stile (1’32”93) e nei 100 rana (1’24”68). Noemi Vigilante fa ottime cose nei 100 rana chiusi in 1’44”93 (quarta posizione finale) e riesce a portare a casa la quinta piazza nei 200 rana (3’50”96) e la settima nei 100 stile coperti in 1’33”61. Finisce quinta nei 200 dorso (3’42”91) Carola Casolino impegnata anche nei 100 dorso (1’48”70), nei 50 farfalla completati in 53”45 e 100 rana (1’57”07). Chiara Panichella si è fatta onore nei 100 dorso (2’00”60) e nei 200 dorso coperti in 3’59”78. E’settima nei 200 dorso Bianca Persiani (4’03”59) mentre Alessia Rulli chiude un gradino più giù i 200 stile con il crono di 3’57”95.

Staffette – Brillano la 4×50 stile (esordienti B femmine) con Asia Amore, Giulia Metta, Sabrina Gabrielli e Giulia Matacchione; la 4×50 (Esordienti B femmine) misti con in vasca Carola Casolino, Sabrina Gabrielli, Asia Amore e Giulia Matacchione, la 4×50 stile libero Esordienti B maschi grazie alle performance di Samuele Iannetta, Julian Di Giacomo, Vittorio Cianciullo e Andrea Canzano e la 4×50 misti Esordienti B maschi che ha impiegato Vittorio Cianciullo, Ivan Rinaldi, Julian Di Giacomo e Samuele Iannetta.