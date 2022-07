‘3-X-Tri’: lo spettacolo del triathlon a Torino di Sangro

Capillare e complessa la macchina organizzativa allestita dalla Pro Life Racing Team e dalla Polisportiva Casalbike in vista dello svolgimento della seconda gara del circuito di triathlon 3-X-Tri con il trinomio nuoto, mountain bike e corsa a piedi in programma domenica 10 luglio a Torino di Sangro.

Il circuito non è altro che un gioco di parole tra il “three” (tre, da pronunciare in inglese) e “tri”, diminutivo di triathlon, organizzato sotto l’egida della Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise. Partito il 5 giugno scorso da Casalbordino e in procinto di svolgersi a Torino di Sangro, chiuderà i battenti il 6 agosto prossimo ad Ortona.

Per la gara di Torino di Sangro, in cui si può partecipare nella modalità individuale e a staffetta, sono previsti 700 metri di nuoto con partenza dallo stabilimento Costa Verde, segue il segmento in mountain bike con 5 giri di 3,2 chilometri cadauno costeggiando il fiume Sangro, la Via Verde, la Riserva Naturale della Lecceta e la vecchia stazione ferroviaria di Torino di Sangro per poi tornare sul lungomare per compiere l’ultimo sforzo a ritmo di corsa podistica coprendo un anello di 3 chilometri da fare due volte.

Il programma del 10 luglio prevede il ritrovo alle 8:00 in contrada Borgata Marina a Torino di Sangro presso lo stabilimento Costa Verde, l’apertura della zona cambio alle 9:00, la partenza della gara individuale alle 10:00 e quella a staffetta prevista alle 10:05.