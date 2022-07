Alessandro Tumidei è il nuovo coach della Vasto Basket

Accordo siglato negli ultimi giorni , ora la Vasto Basket inizierà la costruzione del roster.

La Generazione Vincente Vasto Basket comunica che , in data odierna, ha posto le firme sul contratto di coach Alessandro Tumidei, classe 1982.Or iginario di Forlì, coach Tumidei è reduce da un’ottima annata al timone della LG competition Castelnovo Monti dove ha allenato anche squadre del settore giovanile.

Nel suo percorso da allenatore, Alessandro viene tesserato dalla Pallacanestro Forlì, dove per tre anni ricopre il ruolo di assistente: l’apice viene raggiunto nel 2016/2017 quando il team romagnolo, guidato da coach Giorgio Valli, viene promosso in Lega Due. Nel 2018/2019 e l’anno successivo siede sulla panchina della Gaetano Scirea Bertinoro, sempre in C Gold, prima dell’esperienza di Lugo (C Gold) e , appunto, Castelnovo. Dal dicembre 2019, è inoltre l’allenatore della Nazionale Italiana Maschile di basket FSSI (Federazione Sport Sordi Italia).Da sempre ha concentrato le sue attenzioni sui giovani , creando il giusto mix necessario per affrontare i campionati senior. Alessandro, infatti, ricoprirà anche il ruolo di capo allenatore della categoria Under 19 del sodalizio del presidente Giancarlo Spadaccini.

Arriva a Vasto con entusiasmo da vendere, coach Tumidei è già al lavoro con lo staff tecnico per la costruzione del roster che affronterà il prossimo campionato di serie C Gold. Presto seguiranno importanti novità, il cantiere ormai è aperto.

La Vasto Basket è pronta ad affrontare una nuova stagione (la 51^, senza fermarsi mai) dove il principio fondamentale sarà la “sostenibilità” .Il consiglio direttivo dà il benvenuto a coach Tumidei augurandogli le migliori fortune sulla panchina biancorossa e ringrazia l’agente Alessandro Renzi per la disponibilità dimostrata.