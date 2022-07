Nella terra natia di Primo Carnera il ritorno sul ring di Luigi Alfieri

Conto alla rovescia scattato per il prossimo impegno sul ring del pugile vastese Luigi Alfieri.

Domenica 10 luglio sarà a Sequals, in Friuli Venezia Giulia, città natale di Primo Carnera per prendere parte al Trofeo ‘Primo Carnera’, giunto alla 35^ edizione, manifestazione dedicata ad un nome storico e di spicco della boxe mondiale: Carnera, nel 1933, è stato il primo pugile italiano a vincere un titolo mondiale, quello dei pesi massimi, conquistandolo al Madison Square Garden Bowl di New York di fronte a 40mila spettatori.

La serata in terra friulana sarà contraddistinta dal match il Titolo IBO Mediterrraneo dei Medi tra Oliha Etinosa e Sofiane Khati. E ci sarà Alfieri che proprio per questo match ha trascorso una settimana ad Asti per fare da sparring proprio con Etinosa “più pesante e dal pugno duro”, spiega il suo allenatore Domenico Urbano, della San Salvo Boxe, un percorso utile proprio per arrivare in buone condizioni alla sfida con il milanese Christian Mazzon “ottimo pugile duro e non affatto un collaudatore (sette vittorie su undici match da professionista) – dice ancora Urbano – un pugile che ha fatto sue varie vittorie all’estero”.

L’incrocio tra i guantoni di Luigi Alfieri e Christian Mazzon sarà valido per i quarti di finale del “Trofeo delle Cinture”, titolo che Luigi Alfieri ha portato a casa già nel 2020 battendo a Roma il forte pugile Pietro Rossetti.

Al fianco di Alfieri ci saranno lo stesso Urbano, il maestro Alfredo Campitelli ed il consigliere della San Salvo Boxe Lorenzo Morgano.